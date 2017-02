For Honor: PC-Trailer mit den Grafik-Features von NVIDIA GameWorks - 4Players.de

Ubisoft und NVIDIA haben einen Trailer zur PC-Version von For Honor veröffentlicht, der einige der teilweise GeForce-exklusiven Grafik-Features näher vorstellt. Das Spiel verwendet GameWorks von NVIDIA. Demonstriert werden "Physically Based Rendering", Horizon Based Ambient Occlusion (HBAO+; Umgebungsverdeckung), dynamische Reflexionen und volumetrischer Nebel. SLI-Support (bis zu 75% scaling) wird geboten. Das 360°-Screenshot-Tool Ansel wird unterstützt. Unser Test von For Honor befindet sich in Arbeit.Letztes aktuelles Video: NVIDIA-Trailer PC