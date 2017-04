For Honor: Zweite Season bringt neue Helden, Karten und epische Ausrüstung - 4Players.de

Shinobi (Samurai-Meuchler): "Die Shinobi sind stille Krieger, welche sich mit der Anmut eines Tänzers bewegen und dank lebenslangem und diszipliniertem Training präzise töten. Sie schwingen das traditionelle japanische Kusarigama."

Zenturio (Ritter-Hybrid): "Der Zenturio versteht das Schlachtfeld als ein Schachspiel. Er ist mit dem klassischen Gladius ausgerüstet und kann die gegnerische Verteidigung durch strategischen Nahkampf durchbrechen."

Ubisoft hat die zweite Season "Shadow & Might" von For Honor angekündigt. Sie wird am 16. Mai 2017 auf allen Plattformen starten. "Shadow & Might" bietet zwei weitere Helden, zwei zusätzliche Karten, neue Gegenstände zur Anpassung der Helden und allgemeine "Gameplay-Neuerungen". Die Karten und die "Gameplay-Neuerungen" werden für alle Spieler kostenlos zum Beginn der Season zur Verfügung stehen. Die neuen Helden (Shinobi und Zenturio) sind für Season-Pass-Besitzer ab dem 16. Mai verfügbar. Alle anderen Spieler können die Helden ab dem 23. Mai (mit Stahl) freischalten.Ubisoft schreibt weiter: "Die Mehrspielerkarten werden durch die zwei neuen Karten, Die Schmiede und Tempelgarten, erweitert. Zusätzlich wird die zweite Season eine neue Art von Seltenheit der Ausrüstung hinzufügen: Epische Ausrüstung. Diese erhöht die maximale Rüstungswertung und auch die gesamte Ausrüstungsstatistik wird überholt. Mit dem Ende der ersten Season wurde auch ein neues Update (Update 1.06) auf Windows PC veröffentlicht, welches die Verbindungsstabilität verbessert und Verbesserungen an Gameplay sowie Balancing der Helden mit sich bringt. Dieses Update wird in Kürze auch für Konsolen verfügbar sein."Letztes aktuelles Video: Saison 2 Schatten Macht