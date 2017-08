For Honor: Season 3 "Grudge & Glory" steht an: Highlander, Gladiator, zwei Schlachtfelder und mehr - 4Players.de

Am 15. August 2017 wird die dritte Season "Grudge & Glory" in For Honor zeitgleich auf allen Plattformen starten. Es soll das bisher größte Update für das Spiel sein. Neben Ausrüstung, Helden und Karten werden auch Ranglistenspiele sowie "weitreichende Updates" zum Spielgeschehen eingeführt. Alle Karten und "Gameplay-Updates" werden zu Beginn der dritten Season für alle Spieler frei verfügbar sein.Die neuen Helden, der Highlander und der Gladiator, werden für Season-Pass-Besitzer direkt am 15. August bereit stehen. Alle anderen Spieler können sie ab dem 22. August für jeweils 15.000 Stahl freischalten. Die Veröffentlichung von Season 3 ist der erste Schritt des jüngsten Entwicklungsplans, der auch die Einführung von dedizierten Servern zu einem späteren Zeitpunkt umfasst ( wir berichteten ).Highlander (Wikinger - Hybrid): "Highlander sind geduldige Helden, die zwischen zwei verschiedenen Kampfhaltungen wechseln können. Ihre defensive Form ermöglicht Konterangriffe und das Austauschen von Schlägen und ihre offensive Haltung entfesselt ihre tödlichsten Angriffe, allerdings auf Kosten der Fähigkeit zu Blocken. Das Schwert des Highlanders ist das schwerste und längste im Spiel, was ihm eine tödliche Kombination aus Stärke und Reichweite verleiht."Gladiator (Ritter - Assassine): "Gladiatoren benutzen einen Dreizack und ein Schild und haben damit das Töten zu ihrem Beruf gemacht – nun tragen sie ihre Unbarmherzigkeit und ihr Können in den Krieg. Nur mit wenig Rüstung ausgestattet, können sie ihre Gegner schlagen, mit dem gewonnenen Abstand unschädlich machen und weiter angreifen. Ihre größere Ausdauer und verkürzte Cooldown-Zeiten machen sie zu extrem agilen und gefährlichen Kontrahenten.""Mit Wachposten und Wikingerdorf werden zwei neue Schlachtfelder zur Weltkarte hinzugefügt. Beide Karten setzen voraus, dass die Spieler mit deren einzigartigen und tödlichen Gefahren vertraut sind. Dieses Terrain zu meistern und sich stets der Umgebung gewahr zu sein, ist ein Muss. Zusätzlich wird Season 3 eine neue legendäre Ausrüstungsseltenheit einführen und zudem das maximale Ansehen aller Helden auf 40 erhöhen, um Spielern mehr Anpassungsmöglichkeiten für ihre Helden zu ermöglichen. Ebenso wird Season 3 mit der Einführung von 1-gegen-1-Turnieren eine kompetitive Spielform einführen. Wenn Spieler sich in Turnieren messen, können sie um höhere Rangplätze kämpfen, die in jeder kommenden Season zurückgesetzt werden. Des Weiteren geht es um exklusive Turnierpreise. Kompetitives Spielen wird im Verlauf dieses Jahres um 4-gegen-4-Ranglistenmodi erweitert. Im Zusammenhang mit der Veröffentlichung von Season 3 und weiteren Anpassungen der Spielbalance für kompetitive Spielmodi, wird das Update 1.11 viele weitere Anpassungen des Spielgeschehens vornehmen. Weitere Änderungen zur Balance von offensiven und defensiven Spielstilen werden im Verlauf der dritten Season weiter getestet."