For Honor: Probe-Wochenende findet vom 10. bis zum 13. August statt - 4Players.de

Uhrzeiten des Gratis-Wochenendes

Am kommenden Wochenende (10. August bis 13. August; Uhrzeiten siehe unten) kann For Honor kostenlos auf PC, PS4 und Xbox One ausprobiert werden. Alle interessierten Spieler sollen vollen Zugang zu den Spielinhalten erhalten, darunter fünf Mehrspielermodi, die Kampagne (die sowohl allein, als auch gemeinsam mit einem Freund online gespielt werden kann) sowie alle unterschiedlichen Helden und Karten. Weitere Details zum Probe-Wochenende findet ihr hier "Der Vorab-Download startet für neue Spieler am 8. August auf der PlayStation 4 und auf Uplay (PC). Im Zusammenhang mit diesem Gratis-Wochenende wird es für die Standard- und Gold-Versionen von For Honor in allen digitalen Shops Rabatte geben. Zusätzlich können Spieler, die sich während des Gratis-Wochenendes für den Kauf von For Honor entscheiden, ihren gesamten Spielfortschritt übertragen. Das Gratis-Wochenende findet kurz vor der Veröffentlichung von 'Grudge & Glory' statt, For Honors dritte Season und bisher größtes Update. Season 3 startet am 15. August auf allen Plattformen und bringt neue Helden, neue Karten, Ranglistenspiele und eine Fülle von Gameplay-Updates mit sich. Alle Karten, Ranglistenspiele und Gameplay-Updates werden allen Spielern zu Beginn der Season kostenlos zur Verfügung stehen. Die neuen Helden, der (...) Highlander und der (...) Gladiator, werden für Season-Pass-Besitzer am 15. August verfügbar sein, während alle anderen Spieler sie am 22. August im Spiel für 15.000 Stahl freischalten können."Letztes aktuelles Video: Trailer zum Gratiswochenende"Ebenfalls werden an diesem Wochenende die Finalspiele der For Honor Hero Series, dem ersten internationalen For-Honor-Turnier, welches in Partnerschaft mit der ESL organisiert wurde, ausgetragen. Der Livestream beginnt am 12. August um 20:00 Uhr MESZ auf twitch.tv/forhonorgame ."