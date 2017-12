For Honor: Xbox One X Enhanced: 4K-Update steht an

Ubisoft wird im Laufe des heutigen Tages ein Xbox-One-X-Update für For Honor veröffentlichen (Xbox One X Enhanced). Nach der Update-Installation soll das Spiel in 4K (Auflösung) laufen. Schönere Wasserreflexion, höhere Schattenauflösung, bessere Textur-Filterung und mehr Detailstufen je nach Entfernung (level of detail) werden versprochen. Der folgende Trailer versucht die Features des 4K-Updates und die Grafik-Verbesserungen auf der leistungsstärkeren Version der Xbox One zu veranschaulichen. Ubisoft : "For Honor is being enhanced for Xbox One X on December 5th! Experience improved water reflections, distance level of details, shadow resolution, texture filtering, and 4K resolution."Letztes aktuelles Video: Xbox One X Enhanced - 4K Update