For Honor: Update mit dem neuen Trainingsmodus erscheint am 19. April - 4Players.de

Am 19. April, der morgige Donnerstag, wird Ubisoft einen Patch mit dem neuen Trainingsmodus für For Honor auf PC und Konsolen veröffentlichen. Das Trainings-Feature gibt neuen Spielern und Veteranen die Möglichkeit, ihre Fähigkeiten im Kampf zu verfeinern.Der Publisher schreibt: "Die Prüfungen für Lehrlinge und Krieger sind perfekt für Einsteiger, um sich mit den Bewegungen vertraut zu machen und Grundtechniken wie fortgeschrittene Techniken zu erlernen, bevor sie das Schlachtfeld betreten. Ein Bewertungssystem gibt Spielern die Möglichkeit, ihren Fortschritt zu verfolgen. Die Trainingsarena ermöglicht es fortgeschrittenen Spielern, ihre Kampfkünste zu perfektionieren und ihre Trainingserfahrung zu individualisieren, indem sie gezielt den Kampf gegen bestimmte Helden und Move-Sets trainieren. Das Update bietet außerdem die Trainings-Medien, eine spielinterne Bibliothek mit Tutorials und Videos zu Spielmodi, dem Fraktionskrieg und schnellen Informationen über Spiel-Features."Letztes aktuelles Video: Neue Trainings-Features"Die neuen Training-Features sind Teil der Season 5, Zeitalter der Wölfe, welche zur Feier des ersten Jahrestages auch viele Verbesserungen in Bezug auf die Spielerfahrung mit sich brachte. Dazu zählen die Einführung von eigenständigen Servern für Konsolen und PC sowie einige Überarbeitungen der Helden."