For Honor: Marching-Fire-Erweiterung: Wu-Lin-Fraktion, 4-gegen-4-PvP-Modus und PvE-Inhalte - 4Players.de

Ubisoft hat im Rahmen der E3 2018 die Erweiterung "Marching Fire" für For Honor angekündigt. Marching Fire stellt das größte Update des Spiels seit seiner Veröffentlichung dar und beinhaltet unter anderem die Wu-Lin-Fraktion, einen 4-gegen-4-PvP-Modus sowie "grenzenlose PvE-Inhalte". Das Update ist ab dem 16. Oktober für PC, PlayStation 4 und Xbox One verfügbar."Als Teil der Marching-Fire-Erweiterung werden vier neue Helden der Wu Lin der Schlacht beitreten, eine von der alten chinesischen Kampfkunst inspirierten Fraktion. Die vier neuen Helden sind der Tiandi, der Jiang Jun, die Nuxia und der Shaolin. Sie sind aus ihrer Heimat geflohen, um einem zerstörerischen Bürgerkrieg zu entkommen, der durch die Katastrophe ausgelöst wurde. Jeder von ihnen wird von der eigenen schweren Vergangenheit getrieben, welche vom Verrat bis zur persönlichen Tragödie reicht. Die neuen Helden bringen neue Waffen- und Kampfstile ins Spiel und damit noch mehr Vielfalt auf das Schlachtfeld. Alle Helden können nach einer anfänglichen Exklusiv-Phase mit der spielinternen Währung Stahl rekrutiert werden. Die vier neuen Wu-Lin-Krieger bereichern die Bandbreite der bisherigen 18 verfügbaren Helden auch im brandneuen 4-gegen-4-PvP-Spielmodus Breach. Dieser Modus steht allen Spielern offen und findet auf drei neuen Karten statt. Spieler haben die Möglichkeit, schwer bewachte Burgen mit Ballisten, Bögen und Feuerkesseln zu erobern oder zu verteidigen und einen schwer bewaffneten Herrscher zu schützen oder zu stürzen. Die Spieler müssen strategisch auf dem Schlachtfeld agieren wenn sie versuchen, den Rammbock zu eskortieren oder zu zerstören.""Marching Fire bietet außerdem einen neuen grenzenlosen PvE-Modus, der entweder als Einzelspieler oder online im Koop gespielt werden kann. Der Modus ist Teil eines käuflich erhältlichen Pakets, welches auch die Wu-Lin-Helden enthält. Weitere Details zum PvE-Inhalt folgen bald", schreibt der Publisher. Darüber hinaus werden grafische Verbesserungen (Texturen), ein neues Beleuchtungssystem, neue Himmel-Farbverläufe sowie eine überarbeitete Benutzeroberfläche versprochen.Ubisoft schreibt weiter: "Zur Feier der Marching Fire-Ankündigung können alle PC-Spieler die For Honor PC Starter Edition kostenlos über Uplay erhalten. Das Angebot gilt vom 11. bis zum 18. Juni. Die PC Starter Edition gewährt Spielern vollen Zugriff auf alle Mehrspieler-Spielmodi, den Kampagnenmodus sowie den drei Vanguard-Helden. Weitere Helden können mit der spielinternen Währung Stahl rekrutiert werden. Alle weiteren PC-Versionen sind ab 18. Juni bis zu 75 Prozent reduziert verfügbar. Konsolenspieler profitieren bis zum 17. Juni auf Xbox One und bis zum 19. Juni auf PlayStation 4 von bis zu 75 Prozent Rabatt."Letztes aktuelles Video: E3 2018 Sturm-Modus