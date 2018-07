For Honor: Season 7: Storm and Fury startet am 2. August - 4Players.de

Screenshot - For Honor (PC) Screenshot - For Honor (PC)

"Season 7: Storm and Fury" wird am 2. August 2018 in For Honor auf PC, PlayStation 4 und Xbox One starten. Das kostenlose Update bringt unter anderem eine neue Karte, Helden-Updates sowie ein aktualisiertes Rangsystem. Neueinsteiger auf Xbox One, die eine Xbox-Live-Gold-Mitgliedschaft besitzen, können For Honor im Rahmen von Games with Gold ab dem 16. August ohne weitere Kosten herunterladen.Neue Karte: "Eine neue Karte, Abgelegener Wehrturm, wird das Schlachtfeld erweitern. Einst war es der von Wasser umgebene Rückzugsort eines frommen Herrn. Heute ist es ein umstrittener Außenposten. Abgelegener Wehrturm wird in den Spielmodi Tribut, Scharmützel, Vernichtung, Handgemenge und Duell verfügbar sein."Helden-Updates: "Im Zuge der jüngsten Helden-Updates und des Feedbacks der Spieler wird For Honor das aktuelle Roster weiter verbessern und ausbalancieren. Zwei der Helden, Wächter und Walküre, erhalten zudem wichtige Gameplay-Updates, um die Vielseitigkeit und Effizienz ihrer jeweiligen Kampftechniken zu verbessern."Rangsystem-Updates: "Wir begrüßen zwei neue Ränge im Rangsystem, Meister und Großmeister, reserviert für die besten Krieger. Die Spieler können nun ihren Fortschritt in der neuen Bestenliste verfolgen. Um die Community auf die neuen Bestenlisten und Meister-Ligen zu konzentrieren, können die Spieler Ranglisten-Duell-Matches außerhalb von Turnieren beitreten. Turniere starten stattdessen rotierend, beginnend am Wochenende."Ubisoft: "Passend zum Beginn der neuen Season gibt es permanent 30% Rabatt auf alle Kampfoutfits bei For Honor. Mit dem neuen Helden-Trialversion-Angebot vom 2. bis 9. August bekommen die Spieler außerdem die Möglichkeit, Helden, die sie noch nicht besitzen, zu einem vergünstigten Stahl-Preis zu kaufen Für alle Neugierigen gibt es mehr Details zu For Honor Season VII: Storm and Fury am 2. August um 21:00 Uhr (MEZ) auf twitch.tv/ForHonorGame. Die Spieler können live dazu schalten und so an Twitch Drops teilnehmen. Sie erhalten, nachdem sie eine halbe Stunde des Streams geschaut haben, garantiert eine Restesammler-Truhe und bekommen alle 10 Minuten die Chance, 100.000 Stahl (Zuschauer müssen ihren Twitch-Account mit ihrem Ubisoft-Account verknüpfen, um an Twitch Drops teilnehmen zu können. Das Twitch Drop-Programm ist nur während "Live Stream" und nicht während "Video on Demand" verfügbar) zu gewinnen."Am 16. Oktober soll For Honor mit der Veröffentlichung der Marching-Fire-Erweiterung weiter ausgebaut werden. Mit dabei sind die Wu-Lin-Fraktion, der 4v4-Castle-Belagerungsmodus "Breach" sowie "unbegrenzte" PvE-Inhalte.Letztes aktuelles Video: E3 2018 Sturm-Modus