For Honor: Erweiterung Marching Fire beinhaltet auch visuelle Überarbeitung - 4Players.de

Wenn am 16. Oktober die Erweiterung Marching Fire für das Kampf-Actionspiel For Honor erscheint, wird sie nicht nur Updates wie vier neue Helden der Wu-Lin-Fraktion, einen Arcade-Modus und 4v4-Gefechte im Sturm-Modus beinhalten. Wie aus einem Beitrag beim PlayStation Blog hervorgeht, will man bei Ubisoft das gesamte Spiel einer visuellen Frischzellenkur unterziehen und verspricht, Texturen und Beleuchtung auf allen Karten zu überarbeiten, damit noch mehr Details innerhalb der Schauplätze zum Vorschein kommen."Es ist viel Arbeit in dieses Remaster geflossen", so Christian Diaz, Art Director von For Honor. "Nachdem man ein Spiel abliefert, hat man normalerweise nicht die Chance, Inhalte des Spiels neu zu bearbeiten. Es war aber von Anfang an klar, dass wir eine Plattform sind. Und wenn wir diese Plattform am Leben erhalten möchten, müssen wir jede Facette des Spiels verbessern. Diese Chance bekommt man nicht häufig. Ich bin immer noch so froh darüber, dass wir das überhaupt machen konnten. Weil es so selten ist, sofort die eigene Arbeit verbessern zu können."Letztes aktuelles Video: Was ist For Honor