For Honor: Wird auch im dritten Jahr weiter mit Inhalten versorgt - 4Players.de

Ubisoft wird For Honor auch im dritten Jahr mit weiteren Inhaltsupdates versorgen. Die Inhalte für "Year 3" werden vier Helden (je ein Held pro Fraktion), neue Karten, regelmäßige Updates der Spielbalance sowie mehrere saisonale Events bieten. Das "Year of the Harbinger" beginnt am 31. Januar 2019 mit der neuen Saison "Vortiger", die einen noch nicht angekündigten Helden sowie eine neue Karte beinhalten wird."Mit dem For Honor Year-3-Pass erhalten Spieler, die ihre For Honor-Erfahrung erweitern wollen, sieben Tage vor allen anderen den sofortigen Zugriff auf die neuen Helden. Für alle anderen For Honor-Spieler stehen die Helden nach diesem siebentägigen Zeitraum zur Verfügung und können jeweils für 15.000 Stahl freigeschaltet werden. Der Year-3-Pass bietet außerdem fünf Restesammler-Truhen, 30 Tage Champion-Status und einen speziellen Donnerkeil- und Schreckenseffekt, der auf alle Helden angewendet werden kann. Neueinsteiger, die die volle For Honor Erfahrung erleben möchten, können die For Honor Complete Edition erwerben. Diese enthält das Hauptspiel, alle Year-1-Helden, die Marching Fire Erweiterung und den kommenden Year-3-Pass. Sowohl der Year-3-Pass als auch die For Honor Complete Edition sind ab sofort auf PlayStation 4, der Xbox One Gerätefamilie einschließlich der Xbox One X und dem Windows-PC erhältlich", schreibt der Publisher.