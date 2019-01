For Honor: Year 3 Season 1: Startschuss für Vortiger und den schwarzen Prior - 4Players.de

Nach der Veröffentlichung der Erweiterung Marching Fire im vergangenen November gibt die neue Season den Startschuss für das dritte Jahr von For Honor . "Vortiger" wird der Ritterfraktion einen neuen Helden hinzufügen, den schwarzen Prior. Die schwarzen Prioren sind Meister des Schwertes und des Schildes, Beschützer des Schlachtfeldes, die in der Lage sind, Angriffe aus allen Richtungen abzuwehren und zu kontern. Der schwarze Prior wird für alle Besitzer des Year-3-Passes am 31. Januar sofort spielbar sein, während alle anderen Spieler den schwarzen Prior ab dem 7. Februar für 15.000 Stahl freischalten können."Mit Year 3 Season 1 wird das Entwickler-Team weiterhin das allgemeine Balancing der Helden verbessern. Ein besonderer Schwerpunkt liegt dabei auf dem Shugoki, Kriegsfürst und Friedenshüter. Zusätzlich werden dem Spiel am 31. Januar kostenlos für alle Spieler die neue Karte, 'Harbor', neue Ausrüstung, neue Anpassungs-Optionen und Verbesserungen am Matchmaking hinzugefügt. Wie bereits in der jährlichen Entwicklungs-Roadmap angekündigt, wird Vortiger ebenfalls im Verlauf der Season ein brandneues zeitlimitiertes Event mit sich bringen", schreibt Ubisoft.Letztes aktuelles Video: Year 3 Die schwarzen Priore Gameplay Trailer