ANNO 2205: Letzte Erweiterung "Frontiers" bringt drei Sektoren, neue Angestellte (Synths) und Kämpfe in Stadtsektoren - 4Players.de

Startsektoren: Von jetzt an könnt ihr die Wildwasserbucht als Startsektor für eine neue Firma auswählen.

20 Neue Firmentitel: Anstatt von 21 gibt es nun 41 einzigartige Firmentitel und ihr könnt mit eurer Firma den Level 300 erreichen. Deren Anordnung und Freischaltepunkte haben sich dementsprechend geändert.



Startsektoren: DLC Besitzer können nun jeden Sektor der gemäßigten Zone als Startsektor auswählen. Anders als in der vorherigen Version, könnt ihr nun zusätzlich auch in Wildwasserbucht, oder in einem der zwei neuen Sektoren in der gemäßigten Zone anfangen, die mit dem DLC hinzugefügt wurden.

Neuer Sektor: Madrigalinseln - Die Madrigalinseln ermöglichen es euch viele kleinere Inseln in der gemäßigten Zone zu besiedeln und einen verlassenen Raumstation-Protoyp zu vervollständigen.

Neuer Sektor: Grünflutarchipel - Auf dem Grünflutarchipel müsst ihr mit kleineren Inseln vorausplanen, um ein mysteriöses und abgeriegeltes Gebäude wieder in Betrieb zu nehmen. Es befindet sich in der gemäßigten Zone.

Neuer Sektor: Savik-Provinz - Die Savik-Provinz ist eine große Kontinentalplatte in der Mitte der Arktis. Schlummernde Geysire können für ihre Wärme und Energie angezapft werden.

Militärische Invasionen: Die Orbital Watch schlägt zurück! Ruft eure Flotte in euren Sektor und beschützt eure Städte vor den feindlichen Invasionen.

Synthetics: Bergt eine verlorengeglaubte Technologie und baut eure Investorengebäude mit Synthetics aus, um eure Arbeitskraft zu revolutionieren.

Neue Ornamente: 3 neue Ornamente stehen zur Verfügung: Firmen-Hologramm, Holografische Skulptur, Modell des Sonnensystems.

Neue Firmen Logos: Beim Erstellen einer neuen Firma, könnt ihr nun zwischen 4 weiteren Logos wählen.

Neue Errungenschaften: 16 zusätzliche Errungenschaften warten auf euch.



Firmen-Erstellung: Die Sektorauswahl bei der Firmen-Erstellung wurde überarbeitet.

Einstellungsmenü: Zusätzliche Schwierigkeitsoptionen bei den erweiterten Einstellungen hinzugefügt.



Neue Sektoren auf der Strategie Karte hinzugefügt

Feindliche Invasionen werden nun in der Auftragsliste und Strategie Karte angezeigt



"Flotte rufen" Schaltfläche zu der Sektor UI hinzugefügt

Spezial Aktionen (Invasionen) und Flottenübersicht sind nun in den regulären Sektoren verfügbar



Aktualisierung der Bewohner- und Aufstiegs-Menüs um die Synthetics aufzunehmen

Einkommen & Zufriedenheit: Euer Einkommen ist nun mit der Zufriedenheit eurer Angestellten gekoppelt. Ihr könnt die Intensität beim Aktualisieren eurer Firma einstellen. Ihr könnt sie auch komplett abschalten.

Arbeitskraft/Güterverbrauch & Zufriedenheit: Bereitgestellte Arbeitskraft und Güterverbrauch sind mit der Zufriedenheit eurer Angestellten verbunden. Die Höhe des Einflusses kann in den neuen Schwierigkeitseinstellungen bestimmt werden.

Aktienmarkt: Der Aktieneinfluss des Aktienmarkts kann nun verändert werden, um die Herausforderung zu erhöhen.

Module: Zum Bau von Modulen werden nun seltene Materialien benötigt (neue/aktualisierte Firmen).



Neue Optionen für die Häufigkeit und Schwierigkeit der Invasionen wurden hinzugefügt.

Turtle / Glacier / Flare / Monsoon: Erhöhter Schaden pro Treffer bei allen höheren Leveln

Turtle / Glacier: Erhöhte Nachladezeit der Raketen bei allen höheren Leveln

Flare / Monsoon: Erhöhte Nachladezeit der Raketen bei niedrigeren Leveln

Flare / Monsoon: Veringerte Nachladezeit der Raketen bei höheren Leveln

Feind: Charger and Bombarder: Erhöhter Schaden pro Treffer

Feind: Bombarder: Erhöhte Nachladezeit der Raketen

Feind: Eradicator und Eliteeinheiten lassen weniger Benzin und Spezialaktionen fallen



Punkte der Errungenschaften wurden angepasst, um auf die höhere Gesamtzahl der Errungenschaften gerecht zu werden.

Fehler behoben bei dem ein verbesserter Raumhafen sich wie ein Level 1 Raumhafen verhalten hat

Verbessern des Raumhafens im Promotion Modus zeigt nicht mehr die Lebenspunkte



Ornamente ziehen nun weniger Leute an

Das Bauen mehrerer Ornamente auf einmal sorgt jetzt nicht mehr für freie Stellen zwischen den Gebäuden



Menüs der Module zeigen nun alle Sektoreigenschaften

Leeren Tooltip ausgebessert, der erschien, wenn man mit der Maus über der Scrolleiste im Schnellbaumenü schwebte



Das Anwählen einer Drainage Pump löst nun die korrekte Charakter-Benachrichtigung aus

Sam Beaumont deutet nicht auf das Verschieben von Gebäuden hin, wenn diese Option deaktiviert wurde



Das Hinzufügen und Entfernen von Schiffen zeigt nun den richtigen Mauszeiger

Icons in der Strategie Karte ausgebessert

Lokalisierungsfehler ausgebessert

