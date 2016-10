ANNO 2205: Nach Kritik von Spielern: Letzte Erweiterung "Frontiers" wird nachträglich in den Season Pass aufgenommen - 4Players.de

Ubisoft und Blue Byte haben auf die Kritik vieler Spieler von ANNO 2205 reagiert, die ihr Unverständnis darüber geäußert hatten, dass die Erweiterung " Frontiers " kein Bestandteil des Season-Passes war, sondern einzeln für 11,99 Euro angeboten wurde. Im Forum stellte der Hersteller nun klar, dass der Season Pass eigentlich nur die beiden DLCs Tundra und Orbit beinhalten sollte, fortan aber auch das DLC-Paket Frontiers umfassen wird."Wir haben euer Feedback berücksichtigt und daher entschieden, den Umfang des Season Pass zu erweitern und den Frontiers DLC entsprechend mit aufzunehmen", heißt es von offizieller Seite. Demnach umfasst der Season Pass nun den Zugang zu den drei Erweiterungen Tundra, Orbit und Frontiers (auch rückwirkend). Diejenigen, die Frontiers bereits gekauft haben und zugleich über einen Season Pass verfügen, sollen in den nächsten Tagen von Ubisoft kontaktiert werden.In dem Beitrag heißt es weiter: "Wir bedauern, dass unsere Kommunikation nicht so eindeutig wie gehofft war. Wir haben uns sorgfältig die Argumente durchgelesen, die Anno-Fans auf verschiedenen Kanälen geäußert haben und haben daher den Frontiers DLC nun zum Umfang des Season Pass hinzugefügt. Die Intention der 6 Spiel-Updates bestand darin, den Spielspaß zu erweitern, was auch einer der Gründe für die Organisation der Vorab-Fantests in Kooperation mit der Community ist. Bitte teilt weiterhin euer Feedback mit und äußert eure Meinung."Letztes aktuelles Video: Frontiers DLC