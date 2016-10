Ghost Recon Wildlands: Langes Video zeigt die Stealth-Vorgehensweise in einer nächtlichen Mission - 4Players.de

In Tom Clancy's Ghost Recon Wildlands wird man die Missionen unterschiedlich angehen können, zum Beispiel in Rambo-Manier oder eher langsam und vorsichtig. Im folgenden Video wird diesmal eine möglichst unauffällige Stealth-Vorgehensweise in der Nacht gezeigt, kommentiert von Dominic Butler (Lead Game Designer). Das Taktik-Actionspiel (zur Vorschau ) wird am 7. März 2017 für PC, PlayStation 4 und Xbox One erscheinen.