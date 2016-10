Im Video zum Military-Shooter Ghost Recon Wildlands stellen die Entwickler von Ubisoft die Ghost Unit vor. Als Streitkräfte des Militärs wird diese Truppe vor allem in gefährlichen Situationen eingesetzt. Ghost Recon Wildlands erscheint am 7. März 2017 für PC, PS4 und Xbox One.



Letztes aktuelles Video: The Ghost Unit