Ghost Recon Wildlands: Entwickler sprechen über die Freiheit der Entscheidungen - 4Players.de

Creative Director Eric Couzian erläutert in dem folgenden Video, wie man in Ghost Recon Wildlands Wert auf die Freiheit der Entscheidungen legt. Hierzu äußert sich ein ehemaliger Special-Operations-Soldat, der bestätigt, dass man im Feldeinsatz eigene Entscheidungen innerhalb eines moralischen Rahmens treffen muss. Im Kampf gegen das Drogenkartell kann man Missionen angehen, wann man will, jeden Bereich der offenen Welt betreten, jegliche Fahrzeuge nutzen, Aussehen und Ausrüstung bestimmen und vor allen Dingen den Kameraden etliche Befehle erteilen und die Taktik vorgeben:Letztes aktuelles Video: Ghost Intel Freedom of Choice