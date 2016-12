Ghost Recon Wildlands: Das Santa-Blanca-Kartell im Trailer; Registrierung für den Betatest gestartet - 4Players.de

Diejenigen, die am Betatest von Tom Clancy's Ghost Recon Wildlands teilnehmen wollen, können sich fortan auf dieser Webseite bei Ubisoft dafür registrieren - allerdings ist nur von einer Teilnahme-Chance die Rede. Außerdem hat der Publisher einen Trailer zu dem Actionspiel veröffentlicht, der die Struktur des Santa-Blanca-Kartells beleuchtet. Ghost Recon Wildlands erscheint am 7. März 2017 für PC, PlayStation 4 und Xbox One."Tom Clancy's Ghost Recon Wildlands spielt in der nahen Zukunft. Die Spieler führen ein vierköpfiges Team der U.S. Spezial-Eliteeinheit Ghosts auf eine geheime Mission. Ihr Ziel ist die Zerschlagung des Santa Blanca-Drogenkartells, einer Unterweltmacht und wachsenden, globalen Bedrohung."Letztes aktuelles Video: Einsatzbesprechungs-Trailer