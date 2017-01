Ghost Recon Wildlands: Live-Action-Trailer: Die Katze und der rote Punkt - 4Players.de

Ubisoft hat einen Live-Action-Trailer zu Ghost Recon Wildlands veröffentlicht. Der Clip beginnt mit einer Katze und einem roten Punkt ... "Tom Clancy's Ghost Recon Wildlands spielt in der nahen Zukunft. Die Spieler führen ein vierköpfiges Team der U.S. Spezial-Eliteeinheit Ghosts auf eine geheime Mission. Ihr Ziel ist die Zerschlagung des Santa-Blanca-Drogenkartells, einer Unterweltmacht und wachsenden, globalen Bedrohung. Die Handlung ist in Ubisofts Interpretation eines wunderschönen und doch gefährlichen Bolivien angesiedelt." Das Actionspiel erscheint am 7. März 2017 für PC, PlayStation 4 und Xbox One.Letztes aktuelles Video: Live-Action-Trailer Die Katze und der rote Punkt