Ghost Recon Wildlands: Ubisoft kündigt einen Kurzfilm als Prolog an - 4Players.de

Ubisoft kündigt mit dem folgenden Trailer einen 30 minütigen Kurzfilm an, der von Roberto Orci (Drehbuchautor von Star Trek, Transformers und Amazing Spider-Man) sowie dem Regisseur Avi Youbian, der für eine Episode der fünften "The Walking Dead"-Staffel verantwortlich war, produziert wurde. Der Kurzfilm startet am 16. Februar auf dem Twitch-Kanal von Ubisoft und kann anschließend von Amazon-Prime-Kunden angeschaut werden. Inhaltlich dreht sich alles um einen Spitzel im Drogenkartell "Santa Blanca". Laut Ubisoft leitet das Ende des Kurzfilms den Anfang von Ghost Recon Wildlands ein:Letztes aktuelles Video: War Within the Cartel