Ghost Recon Wildlands: Einzelspieler-Walkthrough: Über 20 Minuten langes Spielszenen-Video - 4Players.de

Ubisoft hat ein über 20 Minuten langes Video aus Tom Clancy's Ghost Recon Wildlands herausgegeben. In dem ausführlichen Spielszenen-Clip führt Dominik Butler (Lead Game Designer) durch mehrere Einzelspieler-Missionen. Informationsbeschaffung, Feuergefechte, die Interaktion der Ghosts mit der Umgebung, das dynamische Tag/Nacht-System und die Taktikkarte (Weltkarte) sind u. a. zu sehen.Ghost Recon Wildlands spielt in der nahen Zukunft. Die Spieler führen ein vierköpfiges Team der U.S. Spezial-Eliteeinheit Ghosts auf eine geheime Mission. Ihr Ziel ist die Zerschlagung des Santa-Blanca-Drogenkartells. Das Actionspiel erscheint am 7. März 2017 für PC, PlayStation 4 und Xbox One erscheinen.