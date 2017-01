Ghost Recon Wildlands: Betatest Anfang Februar und Videovorstellung des Szenarios - 4Players.de

"Nur mit einem Geist kann man den Tod aufhalten", heißt es im aktuellen Trailer zu Ghost Recon Wildlands , mit dem Ubisoft das fiktive Szenario in der bolivianischen Provinz Itacua vorstellt. Anlass ist der in Kürze stattfindende geschlossene Betatest, denn vom 3. bis 6. Februar dürfen ausgewählte Spieler praktische Erfahrungen als Ghost sammeln.Wer sich um die Teilnahme bewerben möchte, kann dies auf der offiziellen Webseite tun; Voraussetzung ist ein Ubisoft-Konto . Ähnlich wie in den Betatests anderer Titel des Publishers darf jeder teilnahmeberechtige Spieler bis zu drei Freunde einladen.Letztes aktuelles Video: Die Welt der Wildlands