Ghost Recon Wildlands: Dokumentation über den Drogenhandel in Südamerika auf Amazon Prime - 4Players.de

Ab 6. März wird auf dem Streamingdienst von Amazon Prime eine Dokumentation verfügbar sein, die die realen Hintergründe beleuchtet, vor denen der Koop-Shooter Ghost Recon Wildlands entstanden ist. Der nachfolgende Trailer zeigt erste Bilder des etwa 40-minütigen Films, der Autor Rusty Young auf einer Reise von Bolivien in die USA Menschen trifft, die auf beiden Seiten des Gesetzes in dem Drogenhandel in Südamerika involviert sind."Wir sprachen mit Menschen, die den Drogenhandel besser als jeder andere kennen", zitiert Ubisoft in einer Pressemitteilung den Regisseur Colin Offland, "mit legendären Charakteren auf beiden Seiten des Gesetzes, die das berüchtigte Bild des Kontinents geprägt haben. Der Krieg gegen Drogen ist komplex und wir geben den Zuschauern noch nie dagewesene Eindrücke über die Menschen, die dieses Land geformt haben und ermöglichen damit ein besseres Verständnis über einen globalen Konflikt, der uns alle betrifft.“Rusty Young wurde als Autor von Marschpulver bekannt. Nachdem er drei Monate in einem bolivianischen Gefängnis verbrachte, schilderte sein Buch den Alltag und das soziale Gefüge der Unterbringung, deren Zellen wohlhabende Insassen über Makler kaufen und wo Familienangehörige gemeinsam mit den Verurteilten leben.Wildlands spielt in der bolivianischen Provinz Itacua, allerdings in einem fiktiven Szenario. Die Ghosts, Mitglieder einer US-amerikanischen Spezialeinheit, sollen darin die Ausbreitung des Drogenkartells Santa Blanca verhindern, durch das Bolivien zum weltgrößten Kokainlieferanten wurde.Letztes aktuelles Video: Dokumentations-Ankuendigung