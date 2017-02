Ghost Recon Wildlands: Ubisoft geht auf Kritik nach Beta ein - 4Players.de

Schwammige Fahrzeugsteuerung, mäßige KI, unglaubwürdige Spielwelt: Die zentralen Kritikpunkte, die wir auch in unserer Vorschau zum Taktik-Shooter Ghost Recon Wildlands thematisiert haben, stießen auch vielen Spielern der Beta am vergangenen Wochenende übel auf. Als Folge dessen machten sie ihrem Ärger in diversen Foren, vor allem bei Reddit , Luft und forderten teilweise sogar eine Verschiebung des Titels, um die in ihren Augen enttäuschende Qualität noch zu steigern.Mittlerweile hat auch Ubisofts Community Managerin Carrie Bland reagiert und sich im Reddit-Forum unter ihrem Nicknamen UbiKeeba zum überwiegend negativen Feedback der Beta-Tester geäußert. Sie verweist zum einen darauf, dass die Beta nicht die endgültige Qualität des Produkts repräsentiert. Tatsächlich würde das Team immer noch an dem Spiel arbeiten, um Verbesserungen und Optimierungen vorzunehmen. Die Kritiker befürchten allerdings, dass Ubisoft Paris langsam die Zeit ausgeht, da Wildlands bereits am 7. März erscheinen soll.Der Vorwurf, dass der taktische Ansatz aufgrund des erfolgversprechenden Geballers in den Hintergrund rückt, will Bland dagegen nicht gelten lassen und verweist darauf, dass es allein in der Hand der Spieler liege, ob man eher unauffällig in Stealth-Manier vorgehe oder das offene Gefecht suche. Zudem sei der Schwierigkeitsgrad in der Beta-Region noch sehr niedrig angesetzt gewesen. In späteren Arealen würden laut der Community Managerin größere Bedrohungen warten, in denen sich ein taktisches Vorgehen auszahlen werde.Darüber hinaus will man in den kommenden Wochen noch weitere Informationen zum Spiel veröffentlichen, die manche der genannten Kritikpunkte aus der Welt schaffen könnten. Außerdem ist davon auszugehen, dass es vor der Veröffentlichung noch mindestens einen weiteren Beta-Test geben wird.Letztes aktuelles Video: Trailer zu Amazon-Prime-Doku