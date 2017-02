Ghost Recon Wildlands: Ubisoft kündigt offenen Betatest an - 4Players.de

Nach dem geschlossenen Betatest am letzten Wochenende, der einige Kritik an Steuerung, KI und Spielwelt nach sich zog (wir berichteten ) soll es in Bälde auch eine Open Beta zu Ghost Recon Wildlands geben. Das habe Ubisoft laut Gamespot im Rahmen einer Telefonkonferenz verlautbaren lassen. Ein konkreter Termin wurde zwar nicht genannt, da die Veröffentlichung auf PC, PlayStation 4 und Xbox One am 7. März 2017 aber nur mehr knapp einen Monat entfernt ist, dürfte der offene Betatest nicht mehr allzu lange auf sich warten lassen. Unsere aktuelle Vorschau findet ihr hier Letztes aktuelles Video: Trailer zu Amazon-Prime-Doku