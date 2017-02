Ghost Recon Wildlands: Don Winslow und Shane Salerno arbeiteten an der Geschichte der Kartelle mit - 4Players.de

Die Autoren Don Winslow und Shane Salerno waren an der Hintergrundgeschichte der Kartelle in Tom Clancy's Ghost Recon Wildlands beteiligt. "Don Winslow ist der (...) Autor der internationalen Bestseller The Cartel, The Power of the Dog und Savages. Shane Salerno ist einer der begehrtesten Autoren der Filmindustrie. Aktuell arbeitet er mit James Cameron zusammen an vier separaten Nachfolgern zu Avatar, dem kommerziell erfolgreichsten Film aller Zeiten. Zudem schreibt und produziert er The Cartel (eine Adaption von Don Winslow's Buch) für den Filmemacher Ridley Scott", heißt es in der Pressemitteilung von Ubisoft."Tom Clancy's Ghost Recon Wildlands ist eine Premiere für die Reihe und bietet erstmals eine riesige offene Welt, die frei erkundet werden kann. Bei diesem Ausmaß an Freiheit wollten wir top Talente an Bord haben, die eine glaubhafte Geschichte rund um die Kartelle und deren Organisation erschaffen", sagt Nouredine Abboud (Ubisoft Senior Producer). "Als Fans ihrer Arbeit wussten wir, dass Don Winslow und Shane Salerno das perfekte Team sind, um dem Spiel seine realistischen Wurzeln zu geben und dabei den Unterhaltungsfaktor eines Entertainment-Produktes zu wahren.""Winslow und Salerno haben eng mit dem Narrativen Team von Ubisoft Paris zusammengearbeitet um das 'Was wäre wenn?'-Szenario eines mexikanischen Drogenkartells, welches in naher Zukunft Bolivien übernimmt, zu erschaffen. Ihre mehr als zwanzigjährige Erfahrung in Recherche und Schreiben machte es ihnen möglich, dem Entwicklungsteam zu helfen, eine auf echten Ereignissen basierende Geschichte entstehen zu lassen. Sie haben eine glaubhafte kriminelle Organisation für das fiktionale Santa Blanca Kartell erschaffen und tiefgreifende Hintergrundgeschichten für wichtige Charaktere des Spiels geschrieben, wie etwa den Boss, El Sueño, sowie Grundelemente der Spezialeinheit 'Ghosts'."Ghost Recon Wildlands wird am 7. März 2017 für PC, PlayStation 4 und Xbox One erscheinen. Irgendwann vorher soll noch ein offener Betatest stattfinden. In unserer Vorschau hinterließ das Actionspiel bisher einen befriedigenden Eindruck.