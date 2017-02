Ghost Recon Wildlands: Systemanforderungen der PC-Version - 4Players.de

thegucky schrieb am 17.02.2017 um 13:01 Uhr

Achtung Sarkasmus: "Ist doch klar das die Anforderungen so niedrig sind, weil es mal wieder ein Konsolenport ist."

Bessere Grafik = mehr Arbeit = mehr Kosten

Bessere Grafik = Mehr benötigte Leistung = Weniger Nutzer = weniger Einnahmen

Spiel kommt auch auf Konsolen = begrenzte Konsolen Leistung = schlechtere Grafik

{if} Grafik auf Konsole viel < Grafik auf PC {then} weniger Verkäufe/weniger Einnahmen

{if} Grafik auf Konsole = Grafik auf PC {then} $$$