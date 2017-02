Ubisoft hat einen weiteren Trailer zum Live-Action-Kurzfilm "War Within the Cartel" veröffentlicht. Der in der Welt von Tom Clancy's: Ghost Recon Wildlands angesiedelte Film (Laufzeit: 32 Minuten) ist bei Amazon Prime Video verfügbar. Das Open-World-Actionspiel wird am 7. März 2017 erscheinen. In der kommenden Woche wird ein offener Betatest stattfinden ( wir berichteten ).Letztes aktuelles Video: War Within the Cartel Trailer