Ghost Recon Wildlands: Homepage mit 50 Kameras erzählt den Prolog - 4Players.de

Nach dem Live-Action-Kurzfilm "War Within the Cartel" flankiert Ubisoft mit der Homepage "Betritt eine Welt ohne Helden" den Start von Tom Clancy's: Ghost Recon Wildlands . Auf der Seite kann man mehr über die Ereignisse herausfinden, die dazu führen, dass ein Drogenkartell die Macht in Bolivien übernimmt und damit die Ghosts auf die Barrikaden ruft. Als Belohnung kann man sich Individualisierungsmöglichkeiten für den eigenen Elitekämpfer im Hauptspiel freischalten.Letztes aktuelles Video: World With No HeroesIm Rahmen der bald startenden Game Developers Conference wird Ubisoft die Technologie hinter der Landschaftsgestaltung präsentieren.