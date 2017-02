Ghost Recon Wildlands: Open Beta auf PC, PS4 und Xbox One gestartet - 4Players.de

Aktualisierung vom 23. Februar 2017, 14:37 Uhr:

Ursprüngliche Meldung vom 22. Februar 2017, 11:16 Uhr:

Ubisoft hat den offenen Betatest von Ghost Recon Wildlands auf PC, PlayStation 4 und Xbox One gestartet . Der Test läuft bis zum 27. Februar 2017 um 12 Uhr. Die Beta wird zwei der insgesamt 21 Provinzen enthalten. "Itacua, eine aufblühende und bergige Landschaft, ist die Start-Provinz des Spiels. Da die Kontrolle des Kartells hier geringer ist, ist sie ideal dafür geeignet, die Scharfschützen-Fertigkeiten zu perfektionieren und sich mit den Wildlands vertraut zu machen. Montuyoc, die zweite Provinz der Open Beta, ist im eisigen Altiplano gelegen und wird Spielern einiges mehr abverlangen. Spieler, die die Itacua Bosse verdrängt haben, erhalten Erfahrungspunkte und Fertigkeiten-Booster. Sie stellen sich dann diesem gefährlichen Gebiet, auf dem sich Santa Blanca Elite-Ausbildungslager befinden, mit mehr Gelassenheit. Natürlich können Spieler Montuyoc auch sofort in Angriff nehmen." Wie in der Vollversion wird jeglicher Inhalt der Open Beta kooperativ mit bis zu vier Spielern gemeinsam oder allein spielbar sein.Der offene Betatest von Ghost Recon Wildlands wird vom 23. bis zum 27. Februar 2017 auf PC, PlayStation 4 und Xbox One verfügbar sein. Insgesamt können 21 Provinzen besucht werden. Im folgenden Video fasst Ubisoft nochmals verschiedene Momente des Military-Shooters zusammen.Letztes aktuelles Video: Open-Beta-Trailer