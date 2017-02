Ghost Recon Wildlands: Live-Action-Trailer "Ruthless" zum Start des offenen Betatests - 4Players.de

Passend zum Start des offenen Betatests hat Ubisoft noch eine verlängerte Version des TV-Spots "Ruthless" für Tom Clancy's Ghost Recon Wildlands veröffentlicht. Der Clip entstand unter der Regie des Regisseurs John McTiernan (Stirb Langsam und Predator) und zeigt die erste Mission der Ghosts in Bolivien, in der sie versuchen, das Santa-Blanca-Kartell zu zerschlagen."'Ruthless' ist die Geschichte derjenigen, die niemals in Erscheinung treten, der unsichtbaren aber zielstrebigen Arme der Gerechtigkeit, einer Gerechtigkeit, die mit Blei und Blut eingefordert wird. Das Video zeigt die bevorstehende Schreckensherrschaft des Santa-Blanca-Kartells. Die Organisation übernimmt langsam die Kontrolle über Bolivien und seine Einwohner mit dem Ziel, einen Drogenstaat zu erschaffen. Doch jetzt sind sie nicht mehr allein. Angst wird die Seelen der Verdorbenen erfüllen, denn sie sind bald da. Die Ghosts kommen", heißt es in der Pressemitteilung.Letztes aktuelles Video: Ruthless TV-Spot - Directors Cut