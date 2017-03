Ghost Recon Wildlands: Rekord-Teilnahme am Betatest: Mehr als 6,8 Mio. Spieler; Unidad-Verschwörung als Belohnung für Beta-Spieler - 4Players.de

Mehr als 6,8 Millionen Spieler haben laut Ubisoft an den Beta-Phasen von Ghost Recon Wildlands teilgenommen haben. Es war die größte Beta in der Geschichte des Publishers, heißt es. Mehr als zwei Milliarden Minuten wurden gespielt und mehr als 60 Prozent der Spieler schlossen sich in Trupps zusammen, um die Open Beta im Koop-Modus auszuprobieren. Als Dankeschön werden alle Spieler, die am technischen Test, der Closed Beta oder der Open Beta teilgenommen haben (und die Vollversion bis zum 31. März mit demselben Ubisoft-Konto spielen), Zugang zur "Unidad-Verschwörung" erhalten. Diese Belohnung beinhaltet drei Missionen in der Region "Media Luna" (eine der Festungen der Unidad) und wird nach der Veröffentlichung des Spiels zum Download bereitstehen. Ghost Recon Wildlands soll am 7. März 2017 für PC, PlayStation 4 und Xbox One veröffentlicht werden."Die Closed- und Open-Beta erlaubten es den Spielern den Kampf gegen das Santa-Blanca-Kartell in Gang zu setzen. Zwei der insgesamt 21 Provinzen der größten offenen Spielwelt eines Action-Adventures, die Ubisoft je erschaffen hat, konnten erkundet werden. Die beiden Provinzen boten sehr unterschiedliche Erfahrungen: Itacua ist eine aufblühende und bergige Landschaft und damit ideal als Start-Provinz des Spiels. Montuyoc, gelegen im dürren und eisigen Altiplano, stellt dagegen eine wesentlich größere Herausforderung dar."Letztes aktuelles Video: Writing for the Wildlands