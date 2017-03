Ghost Recon Wildlands: Welche Verbesserungen wurden auf Basis des Beta-Feedbacks vorgenommen? - 4Players.de

Character-Smith: Wir haben weitere Outfits, Tarnung und Anpassungsgegenstände hinzugefügt.

GunSmith: Wir haben weitere Waffen, Optionen und kosmetische Details hinzugefügt, wie zum Beispiel das dynamische Altern.

Deckungssystem: Wir haben aufgrund des Community-Feedbacks nach unserem technischen Test das Deckungssystem verbessert.

Einsatz-Wiederspielbarkeit: Wir haben die Einsätze so gestaltet, dass sie erneut gespielt werden können und das Einsatz-Freischaltungssystem im Koop-Modus verbessert.

Charaktersteuerung: Wir haben die Charaktersteuerung verbessert, insbesondere beim Schießen über die Schulter oder aus der Hüfte.

Fahrzeuge: Wir haben das Fahrverhalten der Fahrzeuge verbessert (daran arbeiten wir auch weiterhin)

KI-Verhalten (Teamkameraden): Wir haben ein Befehlssystem implementiert, das auf ein Mikromanagement der Teamkameraden verzichtet, so wie es unserer Vision entsprach.

KI-Verhalten: Wir haben das Verhalten der KI-Gegner verbessert.

Schwierigkeitsstufe: Wir haben die Schwierigkeitsstufe 'Extrem' hinzugefügt, um den Ansprüchen unserer Hardcore-Spieler gerecht zu werden.

HUD-Optionen: Wir haben dem HUD im Spiel jede Menge Optionen hinzugefügt, u. a. die Möglichkeit es komplett zu deaktivieren.

PC-Version: Die PC-Version des Spiels wurde von einem passionierten Team von Hardcore-PC-Spielern entwickelt. Weitere Informationen findet ihr in unserem Artikel zu diesem Thema [NVIDIA-Features] (...)

Optionen für behinderte Spieler: Aufgrund der Anfrage von behinderten Community-Mitgliedern haben wir die Steuerungsanpassung in der PC-Version aktiviert und die Benutzeroberfläche für Farbenblinde verbessert.

PvP: Und natürlich ist der Adversarial-Modus [taktisches klassenbasiertes Gefecht für 4-gegen-4] eine direkte Antwort auf die Forderungen der Community. In den nächsten Wochen werden wir euch mehr über dieses kostenlose Update mitteilen.

Ubisoft hat passend zum heutigen Verkaufsstart von Ghost Recon Wildlands auf PC, PlayStation 4 und Xbox One eine Liste mit Verbesserungen gegenüber der Beta-Version des Spiels veröffentlicht. Die Entwickler wollen basierend auf dem Community-Feedback der Beta-Spieler folgende Veränderungen und Optimierungen, u. a. an der Fahrzeug-Steuerung und dem Deckungssystem, vorgenommen haben:Unser Test zu dem Militär-Shooter, der komplett solo oder gemeinsam mit bis zu vier Personen gespielt werden kann, befindet sich in Arbeit.Letztes aktuelles Video: Trailer zum Verkaufsstart