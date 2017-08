Ghost Recon Wildlands: Kann auf PS4 und Xbox One fünf Stunden ausprobiert werden - 4Players.de

Ubisoft hat eine Testversion von Ghost Recon Wildlands für PlayStation 4 ( PSN ) und Xbox One ( Xbox Live ) veröffentlicht. Die Demo bietet fünf Stunden Spielzeit ohne inhaltliche Beschränkungen. "Du kannst die gesamte Open-World entdecken und damit beginnen das Santa-Blanca-Kartell zu stürzen", schreibt Publisher Ubisoft."Die Testversion erlaubt es dir auch mit deinen Freunden zu spielen, die das Spiel bereits haben! Probiere Ghost Recon Wildlands mit deinen Freunden aus und erlebe eine einzigartige Koop-Erfahrung. All deine Erfolge werden gespeichert. Nach dem Kauf der Vollversion wird dein Fortschritt nach der kostenlosen Testversion übertragen. Wenn du das Spiel erwirbst, werden alle Trophäen freigeschaltet, die du in der Testversion erhalten hast."Letztes aktuelles Video: Titel-Aktualisierung 6 Hubschrauber