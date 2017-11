Ghost Recon Wildlands: Ghost War: Interference-Update für den PvP-Modus; Trial-Version angekündigt - 4Players.de

"Uplink: Ein zielbasierter Modus, bei dem zwei rivalisierende Viererteams um die Kontrolle eines Zugangspunktes im Zentrum der Karte kämpfen. Aufbauend auf dem Klassen-Gameplay und den einzigartigen Funktionen von Ghost War, kommt Uplink mit vier exklusiven Karten und wird die Spieler anregen, ihre Spielweise anzupassen und neue Strategien zu entwickeln.

Für den PvP-Modus "Ghost War" von Ghost Recon Wildlands wird heute das Interference-Update erscheinen, das den Spielmodus "Uplink", fünf Karten und die Klasse "Störenfried" hinzufügt. Ubisoft will den Spieler-gegen-Spieler-Modus auch im nächsten Jahr kontinuierlich erweitern. "Alle neuen Modi, neuen Karten und Gameplay-Updates werden allen Spielern immer kostenlos und zeitgleich zur Verfügung stehen", schreibt der Publisher.Neben den fünf neuen Karten enthält das Interference-Update:"Die Vision unseres Teams war von Anfang an, mit Ghost War ein Erlebnis zu schaffen, das nach der Erstveröffentlichung immer weiter wächst", sagt Nouredine Abboud, Senior Producer. "Wir haben bis jetzt großartiges Feedback von unseren Spielern erhalten und die Daily Active User haben sich seit der Veröffentlichung von Ghost War fast verdoppelt.""Zusammen mit der Einführung des ersten Ghost-War-Updates gibt Ubisoft bekannt, dass der Ghost Recon Wildlands Ghost War Pass ab sofort als Standalone in allen digitalen Shops erworben werden kann und auch im Original-Season Pass enthalten ist. Diese Premium-Mitgliedschaft bietet einen exklusiven siebentägigen Vorabzugang und schaltet jede Klasse, die zu Ghost War hinzugefügt wird, sofort frei. Aktuelle Season-Pass-Besitzer erhalten dieselben Vorzüge. Am Ende jeder Vorabzugangs-Phase können alle anderen Spieler die neuen Klassen mit Prestige-Credits, die sie im Spielverlauf verdient oder im In-Game-Shop gekauft haben, ebenfalls freischalten.""Neue Spieler, die nach einer Gelegenheit suchen, Ghost War zu testen, können die Gratis-Trial zu Ghost Recon Wildlands herunterladen. Das Angebot ist ab sofort auf allen Plattformen verfügbar und gewährleistet den vollen Zugang zur Hauptkampagne und den PvP-Modi bis zu einer Spielzeit von fünf Stunden. Jeglicher Fortschritt, der während der Gratis-Trial erreicht wird, kann beim Kauf der Vollversion des Spiels übertragen werden."Letztes aktuelles Video: PVP Update 1 - Interference