Ubisoft wird Jungle Storm, das zweite kostenlose Update für den PvP-Modus Ghost War in Ghost Recon Wildlands am 14. Dezember 2017 auf allen Plattformen veröffentlichen. Jungle Storm wird zwei neue Klassen und Ranglistenspiele umfassen. Letztere erlauben es den Spielern und deren Trupps, gegeneinander um die höchsten Ranglistenplätze anzutreten. Eine der neuen Klassen ist der Pfadfinder, der mit einer Armbrust ausgerüstet ist und von Drohnen nicht markiert werden kann. Die andere Klasse soll am 13. Dezember ab 18 Uhr im Livestream enthüllt werden.Außerdem wird es mit dem Jungle-Storm-Update neue Karten für die Modi Eliminierung und Uplink, sowie Waffen- und Spielmechanik-Updates für die PvP- und PvE-Modi geben.Ubisoft: "Ghost War wird gemäß den Zielen des Entwicklungsplanes in den nächsten Monaten kontinuierlich weiterwachsen. Nicht zuletzt dank der Veröffentlichung von mehreren kostenlosen Inhalts-Updates, die neue Klassen, neue Modi und Karten sowie Anpassungen der Spiel-Balance beinhalten werden. Alle neuen Modi, neuen Karten und Gameplay-Updates werden allen Spielern immer kostenlos und zeitgleich zur Verfügung stehen. Besitzer des Season Pass und des Ghost War Pass schalten alle neuen Klassen automatisch im Rahmen eines siebentägigen Vorabzugangs frei. Alle anderen Spieler können diese mit Prestige-Credits freischalten, die durch Spielfortschritt verdient oder im spieleigenen Store käuflich erworben werden können."Letztes aktuelles Video: PvP Update 2 Jungle Storm