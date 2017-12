Mit der Schlagzeile "Die Ghosts haben keine Zeit zu bluten" möchte Ubisoft auf ein "Spezial Event" aufmerksam machen, das "bald" bei Ghost Recon Wildlands stattfinden wird. Das folgende Teaser-Video verrät, was der Slogan andeutet: Allem Anschein nach wird der Predator dem Open-World-Actionspiel einen Besuch abstatten. In welcher Form ist noch unklar; Wärmesicht und Schriftart sind eindeutig.Es könnte sein, dass ein asymmetrischer Spielmodus (vier Ghost-Spieler gegen einen Predator-Spieler) oder ein PvE-Event (Ghost-Spieler gegen einen computergesteuerten Predator-Boss) in Zukunft anstehen könnte. Klar ist jedenfalls: "Wenn es blutet, können wir es töten."Letztes aktuelles Video: Spezial-Event