Ghost Recon Wildlands: Year 2 angekündigt: Neue kostenlose Missionen und Ghost-War-Erweiterungen - 4Players.de

"Teamkamerad-Anpassung: Das Feature ermöglicht es Spielern, Kameraden-Outfits mit allen Gegenständen anzupassen, die sie für ihren eigenen Charakter freigeschaltet haben.

PvP-Update: Ein neuer Spielmodus namens Sabotage mit fünf exklusiven Karten und der ersten von sechs neuen PvP-Klassen für das Year 2 mit neuen Extras und Waffen.

PvE-Update: Eine kostenloser spezieller PvE-Einsatz und eine besondere Herausforderung mit exklusiven Belohnungen.

Special Operations 1 enthält den Inhalt, der für die Updates 5 und 6 aus der ursprünglichen Ghost War-Roadmap geplant wurde."

Screenshot - Ghost Recon Wildlands (PC) Screenshot - Ghost Recon Wildlands (PC) Screenshot - Ghost Recon Wildlands (PC) Screenshot - Ghost Recon Wildlands (PC)

Ubisoft hat das zweite Jahr von Ghost Recon Wildlands angekündigt. "Year 2" wird den Spielern sowohl in der Kampagne als auch im PvP-Modus Ghost War neue kostenlose Inhalte bieten. Das erste Year-2-Update mit dem Titel "Special Operation 1" wird am 10. April auf PC, PlayStation 4 und Xbox One erscheinen.Das erste Update für den 10. April mit dem Namen Special Operations 1 enthält:Darüber hinaus hat Ubisoft den Year 2 Pass angekündigt, der einen siebentägigen Vorabzugang zu allen sechs neuen Ghost-War-Klassen von Year 2, ein exklusives Anpassungspaket und acht Schlacht-Kisten (vier Spec-Ops-Kisten und vier Ghost War-Kisten) bietet.Ubisoft: "Seit dem Start von Tom Clancy's Ghost Recon Wildlands im März 2017 veröffentlichte Ubisoft Paris 13 Updates, darunter den Launch von Ghost War - dem 4v4 PvP-Modus - sowie das besondere Event Predator und zahlreiche Updates zum Spiel. Mit mehr als 10 Millionen Spielern weltweit ist das Entwickler-Team von Ghost Recon Wildlands bestrebt, neue kostenlose Inhalte anzubieten und das Spielerlebnis weiter zu verbessern.(...) Year 2 wird mit vier kostenlosen großen Updates unter dem Titel Special Operations eine umfangreiche Unterstützung nach dem Launch bieten. Diese beinhalten jeweils ein einzigartiges Thema, Updates für die PvE-Kampagne mit speziellen kostenlosen Einsätzen und spezielle Herausforderungen mit exklusiven Belohnungen, Updates für die Ghost War 4x4 PvP-Erfahrung, sowie von der Community stark geforderte Features."Letztes aktuelles Video: Year 2