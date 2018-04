Ghost Recon Wildlands: Gastauftritt von Sam Fisher (Splinter Cell) angedeutet - 4Players.de

"Teamkamerad-Anpassung: Das Feature ermöglicht es Spielern, Kameraden-Outfits mit allen Gegenständen anzupassen, die sie für ihren eigenen Charakter freigeschaltet haben.

PvP-Update: Ein neuer Spielmodus namens Sabotage mit fünf exklusiven Karten und der ersten von sechs neuen PvP-Klassen für das Year 2 mit neuen Extras und Waffen.

PvE-Update: Eine kostenloser spezieller PvE-Einsatz und eine besondere Herausforderung mit exklusiven Belohnungen.

Special Operations 1 enthält den Inhalt, der für die Updates 5 und 6 aus der ursprünglichen Ghost War-Roadmap geplant wurde."

In den vergangenen Tagen hatte Ubisoft "das zweite Jahr" von Ghost Recon Wildlands angekündigt ( wir berichteten ) und nun ist das Thema der ersten "Year 2 Special Operation" in dem Teaser-Video "The Call" angedeutet worden. Allem Anschein nach wird Sam Fisher aus Splinter Cell einen Gastauftritt im südamerikanischen Bolivien haben. Auch seine ursprüngliche Synchronstimme (Michael Ironside) ist zu hören. Die ausführliche Missionsbeschreibung soll am 9. April folgen.Das erste Update für den 10. April mit dem Namen Special Operations 1 enthält:Die Sam-Fisher-Mission ist höchstwahrscheinlich der "spezielle PvE-Einsatz". Zudem wurde schon des Öfteren darüber spekuliert, ob Ubisoft den nächsten Splinter-Cell-Teil auf der E3 2018 ankündigen könnte ( wir berichteten ).Letztes aktuelles Video: The Call - Special Operation Teaser