Ghost Recon Wildlands: Anspielung auf Snake (Metal Gear Solid) entdeckt; Sam Fisher ist jetzt "allein" - 4Players.de

Gestern ist bei Ghost Recon Wildlands mit der "Special Operation I" eine kostenlose Mission auf Basis von Splinter Cell eingeführt worden ( wir berichteten ). In dieser Mission ist eine Zwischensequenz zu sehen, in der ziemlich offensichtlich auf Snake (Metal Gear Solid) angespielt wird (siehe YouTube-Video). In einer Dialog-Zwischensequenz sagt die Kontaktperson von Sam Fisher, dass sich der "andere" Kämpfer, der namentlich nicht direkt genannt wird, aber ein Bandana trägt, endgültig zurückgezogen hätte und nun nur noch Sam Fisher übrig sei - quasi als letzter Vertreter aus dem Genre von Stealth-Actionspielen rund um Schleich- und Infiltrationsmissionen.Schon seit einigen Wochen wird über eine mögliche Ankündigung von "Tom Clancy's Splinter Cell 2018" (Arbeitstitel) bei der E3 2018 im Juni spekuliert Außerdem wird vom 12. April bis zum 15. April 2018 ein kostenloses Wochenende veranstaltet ( zur Webseite ). Das kostenlose Wochenende wird auf allen Plattformen verfügbar sein und gibt Neueinsteigern die Möglichkeit, alle Spielinhalte inklusive dem Ghost-War-PvP-Modus, der Predator-Mission und Special Operation I auszuprobieren.Letztes aktuelles Video: Special Operation 1 Splinter Cell