Ghost Recon Wildlands: Special Operation 2: Crossover-Mission mit Rainbow Six Siege - 4Players.de

Screenshot - Ghost Recon Wildlands (PC) Screenshot - Ghost Recon Wildlands (PC) Screenshot - Ghost Recon Wildlands (PC) Screenshot - Ghost Recon Wildlands (PC) Screenshot - Ghost Recon Wildlands (PC) Screenshot - Ghost Recon Wildlands (PC) Screenshot - Ghost Recon Wildlands (PC) Screenshot - Ghost Recon Wildlands (PC) Screenshot - Ghost Recon Wildlands (PC) Screenshot - Ghost Recon Wildlands (PC)

Ubisoft hat eine kostenfreie Crossover-Mission für Ghost Recon Wildland s mit Rainbow-Six-Siege-Bezug angekündigt. Der Einsatz wird ein Teil von Special Operation 2 sein, dem zweiten großen Update des zweiten Jahres an Post-Launch-Inhalten für Wildlands. Ab dem 24. Juli werden sich die Spieler auf PC, PS4 und Xbox One mit Valkyrie, Twitch und Caveira in diesem zweiteiligen Crossover-Event zusammenschließen können."Ab dem 24. Juli wird die Hauptkampagne sowie der Ghost War PvP-Modus von Tom Clancy's Ghost Recon Wildlands für alle Spieler um exklusive Inhalte aus Tom Clancy's Rainbow Six Siege erweitert. Hierzu gehören zwei neue von Rainbow Six Siege inspirierte Ghost War PvP-Klassen und eine zweiteilige PvE Mission namens Operation Erzengel. Der Rainbow Six Siege Operator Caveira gilt als vermisst. Valkyrie, eine alte Freundin von Karen Bowman, hat sie in Bolivien aufgespürt. Mit der Hilfe von Twitch werden die Ghosts einer Spur aus Hinweisen folgen, um mehr darüber zu erfahren, weshalb Caveira in Bolivien ist. Dabei entdecken sie ihre beunruhigende Vergangenheit. Diese spezielle Herausforderung kann sowohl alleine als auch im Koop mit bis zu vier Spielern angetreten werden und befindet sich in der Provinz Caimanes", schreibt der Publisher."Spieler die die Operation Erzengel vor dem 14. August abschließen, werden mit Caveira-Handschuhen belohnt. Ausgerüstet lassen diese Handschuhe den Spieler Caveiras ikonische Nahkampf-Technik ausführen, welche automatisch die Position aller Gegner in der Umgebung aufdeckt. Zusätzlich zu den Belohnungen für den Abschluss der Herausforderung können die Spieler ihre Ghosts mit dem Rainbow Six Ausrüstungs-Paket noch weiter anpassen und bewaffnen. Das Paket beinhaltet neues Anpassungs-Gegenstände und Waffen wie Caveiras ikonische Luison-Handfeuerwaffe, ein vollständig anpassbares KH 416 Sturmgewehr, ein von Valkyrie inspiriertes Shemagh-Kopftuch und eine von Twitch inspirierte Totenkopf-Sturmhaube."Special Operation 2 bringt zudem zwei neue Ghost War PvP-Klassen mit sich: Toxikologe und Chirurg. Sie wurden von Smoke und Doc aus Rainbow Six Siege inspiriert. Der Toxikologe verwendet seine Drohne, um eine große Wolke aus toxischen Gas zu platzieren, welche es den Spielern erlaubt, das gegnerische Team entweder einzuschließen oder ihnen Wege abzuschneiden. Chirurg dagegen verwendet seine Stim-Pistole, um gefallene Teammitglieder aus der Entfernung wiederzubeleben, was den Weg für neue Unterstützungs-Taktiken aus mittlerer Entfernung eröffnet. Zusätzlich zu den zwei neuen Klassen beinhaltet das Update die zwei neuen PvP-Karten Fabrik und Checkpoint, einen neuen Beobachtermodus und den Ghost Mode (ein PvE-Modus mit erhöhter Schwierigkeit und Permadeath).Ghost-War-Spieler erhalten mit dem "Ghost Recon Wildlands Year 2 Pass" sieben Tage früher Zugang zu den neuen Klassen, Karten und dem Ghost Mode. Für Neueinsteiger wird Ghost Recon Wildlands vom 24. bis zum 31. Juli mit Rabatt angeboten. Ubisoft will den Post-Launch-Support von Ghost Recon Wildlands Year 2 mit kostenlosen Special-Operation-Updates und Erweiterungen des PvP-Modus fortführen.Letztes aktuelles Video: Special Operation 2 Rainbow Six Siege