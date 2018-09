Ghost Recon Wildlands: Gratis-Wochenende und Update 16 (Operations- & Wartungsarbeiten) - 4Players.de

Vom 20. bis zum 23. September findet ein Gratis-Wochenende von Ghost Recon Wildlands auf PC (Steam, Uplay), PlayStation 4 und Xbox One statt ( Details ). Während des Gratis-Wochenendes haben die Spieler vollen Zugriff auf die Inhalte des Basisspiels, auf Ghost War PvP und thematische Spezial-PvE-Missionen (zeitliche Belohnungen für spezielle thematische Missionen sind nicht verfügbar). Diejenigen, die das Spiel nach dem Gratis-Wochenende erwerben wollen, haben die Wahl zwischen zwei neuen Versionen: der Year 2 Gold Edition und der Ultimate Edition (inkl. Season Pass für Jahr 1 und Jahr 2 sowie zusätzliche "Vergünstigungen").Ubisoft hatte vor einigen Tagen das Title-Update 16 (Operations- & Wartungsarbeiten) veröffentlicht: "Dieses Update wird die allgemeine Qualität des Spiels verbessern und ein Update für den Year 2 Season Pass beinhalten, der mit jedem zukünftigen Title-Update ein neues Item-Paket für Besitzer des Year 2 Pass anbietet. Diese kostenlose Erweiterung wird auch die neue Mood Matchmaking-Funktion einführen, die es den Spielern ermöglicht, ihre Koop-Erfahrung mit Mood-Präferenzen und -Optionen im öffentlichen Matchmaking für PvE sowohl im Hauptspiel als auch im Ghost Modus weiter anzupassen. Dies wird den Spielern helfen, andere Geister zu finden, die die gleichen Ziele verfolgen und sich ihnen anzuschließen."Dieses Update ist für PC, PlayStation 4 und Xbox One erhältlich. Die Größe des Patches beträgt 3 GB auf Steam, 17,3 GB auf Uplay, 15,9 GB auf Xbox One und 18,4 GB auf PS4. Das vollständige Change-Log findet ihr hier Letztes aktuelles Video: Special Operation 2 Rainbow Six Siege