Ghost Recon Wildlands: Special Operation 3 erscheint am 11. Dezember - 4Players.de

Ubisoft wird Special Operation 3 für Ghost Recon Wildlands am 11. Dezember 2018 auf PC, PlayStation 4 und Xbox One veröffentlichen. Das dritte (kostenlose) Update des zweiten Jahres der Post-Launch-Inhalte wird eine neue PvE-Mission, zwei PvP-Karten, zwei PvP-Klassen, einen Fotomodus sowie Änderungen am Prestige-System mit sich bringen. Der Year 2 Pass bietet sieben Tage früheren Zugang zu den zwei neuen Ghost-War-Klassen sowie einem Anpassungspaket. Spieler, die den Year 2 Pass nicht besitzen, können ab dem 18. Dezember auf die neuen Klassen zugreifen."Basierend auf dem Feedback der Community werden Verbesserungen und neue Inhalte in den Shop kommen. Mehr als 90 neue Gegenstände werden hinzugefügt, darunter ein neues Paket, das Special Operation 3 thematisiert. Darüber hinaus wird es Aktualisierungen für das Prestige-System geben, die auf den bereits getätigten Änderungen von Special Operation 2 aufbauen. Weitere Informationen werden in Kürze folgen. (...) PC-Spieler, die die Erfahrungen von Wildlands mit Freunden teilen möchten, können vom 11. Dezember bis 11. Februar 2019 über das PC Referral Program Battle Crate Belohnungen wie Spec Ops und Ghost War Crates erhalten. Eingeladene Freunde, die das Spiel kaufen, erhalten ebenfalls eine Battle Crate Belohnung. Je mehr Freunde die Spieler einladen, desto mehr Belohnungen erhalten sie", schreibt Ubisoft.Special Operation 4 soll im 1. Quartal 2019 (Januar bis März 2019) folgen.