Horizon: Zero Dawn: Hinter den Kulissen: Die Evolution der Maschinen - 4Players.de

Herman Hulst (Studiochef), Mathijs de Jonge (Game Director) und Jan-Bart van Beek (Art Director) erklären im folgenden Hinter-den-Kulissen-Video, wie sich die Maschinen in Horizon: Zero Dawn vom ersten Konzept bis zu den "Spitzenprädatoren" entwickelt haben. Rhys Sutheran (von SCIE) schreibt dazu im PlayStation.Blog : "Nehmen wir den Panzerwanderer als Beispiel. Die eifrigen, streitsüchtigen Arbeiter des Maschinen-Ökosystems, die ihre Ladung mit furchterregender Entschlossenheit verteidigen. Wir konnten den kreativen Prozess von Anfang an verfolgen. Es beginnt mit einer groben Zeichnung von einer laufenden Plattform, die Kisten schleppt. Dann geht es zurück in die Natur, um zu sehen, wie die reale Tierwelt diese Aufgabe meistert. Aus Fotos von Winkerkrabben und Knallkrebsen ziehen die Künstler dann ihre Inspiration und passen ihre Kreaturen daran an, wie die Tiere in der Natur Essen sammeln, ihre Panzer tragen und sich gegen ihre Feinde schützen. Daraus entwickeln sich Skizzen, die mehr und mehr an die Ästhetik von Horizon Zero Dawn angepasst werden. Rüstungsplatten werden hinzugefügt und dann beginnt ein Hin und Her zwischen Grafikern und Animatoren, um sicherzugehen, dass die natürlichen Bewegungen mit dem Spieldesign übereinstimmen. Der Panzerwanderer soll sich so bewegen, angreifen und verteidigen können, dass er ein nützlicher Arbeiter für die Maschinen ist und gleichzeitig ein herausfordernder Gegner für Aloy wird." Das Action-Rollenspiel wird am 1. März 2017 erscheinen.Letztes aktuelles Video: Evolution der Maschinen