Horizon Zero Dawn: Auf der PlayStation 4 Pro: 2160p (Schachbrettmuster), HDR und bessere Bildqualität auf 1080p-Fernsehern - 4Players.de

sphinx2k hat geschrieben: Aha da bin ich ja mal gespannt.

A. Glaube ich er lügt wenn er behauptet man sieht in Kilometern noch bewegte Äste und Blätter.

->Ich bezweifle das sie das Rendern werden.

B. was bringt es Spielerisch wenn sie es wirklich tun?

Doch doch. Sonst wäre da halt kein Mehrwert zu erkennen, es geht doch eben direkt um die höhere Auflösung. Letztlich geht es genau dabei lediglich um die kleinen Details die dadurch dann dargestellt werden können. Alles in allem wirkt die Welt dann halt viel lebendiger weil es feinere Strukturen gibt. Die dafür benötigte Rechenleistung dürfte nahezu minimal ausfallen.Aber genau das erwarte ich von der Pro und diesem seltsamen 4K.Ohne HDR-Fähiges Gerät, wie ich ja jetzt leider selber lernen/erfahren dürfte. Ist zumindest die Auflösung schon etwas von dem ich mir eine direkte Wirkung verspreche. Teilweise sieht man das halt auch schon bei den gezeigten Videos.Man muss sich aber verdeutlichen das es in HZD nicht viele Momente gibt wo man wirklich weit sehen kann. Teilweise gibt es Wolken und Nebel. Die Punkte in denen man dann aber doch so weit schauen kann, sind dann halt "Türme" auf die man klettern muss. Kurz dem Spiel ist klar, wenn es keine undefinierten Bewegungen in alle Himmelsrichtungen gibt, es den Speicher anders nutzen kann. Aber das ist bei Tomb Raider und Uncharted auch so gemacht worden. Jeder kennt diese Aussichtspunkte. Bei denen die Spucke weg bleibt.