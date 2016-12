Horizon Zero Dawn: Guerilla Games zeigt die junge Aloy - 4Players.de

Die Entwickler von Guerilla Games legen in Horizon Zero Dawn einen starken Fokus auf die Vergangenheitsgeschichte der Heldin Aloy, die als Einsiedlerin außerhalb der Stämme lebt. Dabei zeigen sie die ersten Tutorial-Szenen, in der man die junge Aloy steuert. Die große Frage bleibt: Wo kommt sie her, wer sind ihre Eltern und warum ist sie eine Ausgestoßene?Letztes aktuelles Video: Secrets of the Past