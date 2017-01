Horizon Zero Dawn: Cinematic-Trailer dreht sich um die Hauptfiguren: Nicht nur die Maschinen sind eine Gefahr - 4Players.de

Sony Interactive Entertainment und Guerrilla Games haben einen Cinematic-Trailer zu Horizon Zero Dawn veröffentlicht. Jeroen Roding (Community Manager) schreibt dazu: "Bis dato haben die Trailer von Horizon erste Eindrücke von der majestätischen post-post-apokalyptischen Welt und den furchterregenden Maschinen geboten. Es gibt noch viel, was wir zeigen wollen, aber das neue Jahr beginnen wir mit einem großen neuen Trailer, der sich auf eine weitere Bedrohung konzentriert, der Aloy ausgesetzt sein wird. Das Video bietet außerdem einen ersten Eindruck von einigen der Verbündeten, die sich, ob mächtig oder geheimnisvoll, Aloys Sache anschließen werden." Wer diese maskierten Krieger sind und warum sie Macht über die Maschinen haben, soll man ab dem 1. März 2017 selbst herausfinden können, wenn Horizon Zero Dawn exklusiv auf PlayStation 4 erscheinen wird.Letztes aktuelles Video: Cinematic Trailer