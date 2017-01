Horizon Zero Dawn: Wird keine Mikrotransaktionen enthalten - 4Players.de

@hot40chef There will be no micro transactions in #HorizonZeroDawn — Guerrilla Games (@Guerrilla) 22. Januar 2017

Wer sich wie Twitter-User Roderick M gefragt hat, ob es in Horizon Zero Dawn In-App-Käufe geben wird, um das Sammeln von Bauteilen und Anfertigen von Upgrades zu beschleunigen, bekam nun von Guerrilla Games offiziell bestätitgt , dass das Action-Adventure keinerlei Mikrotransaktionen beinhalten werde:Alloys Jagd (zur Vorschau ) wird am 1. März 2017 auf PlayStation 4 beginnen und zudem von der erhöhten Leistungskraft der PS4 Pro Gebrauch machen ( Details ).Letztes aktuelles Video: Aloy-Cosplay