Horizon Zero Dawn: Über 20 Minuten langes Spielszenen-Video zeigt die Quest "A Seeker At The Gates" - 4Players.de

winkekatze hat geschrieben: ich bin auch ziemlich underwhelmed. Sieht für mich nach der typischen AssCreed/Farcry/Ubisoft-Formel aus. Große Map, extrem viele Points-of-Interest, Corrupted Areas "clearen". Dann ein paar Waffen und Kostümchen, ein bisschen Mats looten und rudimentäres Crafting. So ungefähr schon 100mal gesehen/gespielt. Nur das Setting ist einigermaßen frisch. Ich sehe aber für mich bisher nichts was mich zu einem Kauf verleiten würde.

Ich kann verstehen, dass es leute gibt die solche Spiele mögen...mir wird sowas in der Regel irgendwann zu langweilig. Vielleicht liege ich aber auch falsch, und es wird wirklich gut...mal sehen :)