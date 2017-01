Horizon Zero Dawn: Sony und Guerrilla Games geben Goldstatus bekannt - 4Players.de

Wie Sony per Pressemitteilung und das niederländische Studio Guerrilla Games per Twitter bekannt geben, gilt die Entwicklung von Horizon Zero Dawn offiziell als abgeschlossen. Genauer gesagt ist es Game Director Mathijs de Jonge, der auf dem Kurznachrichtendienst kurz und bündig zwitschert: "GOLD! Tolle Arbeit, Leute!"Horzion Zero Dawn ist ein futuristisches Action-Abenteuer in einer offenen Welt, das am 1. März für PlayStation 4 erscheinen soll. Besitzer einer PS4 Pro sollen dabei von einer besseren grafischen Qualität auf 1080p-Bildschirmen profitieren, während das Spiel auf 4K-Displays mit einer Auflösung von 2160p laufen wird ( wir berichteten ).In unserer Vorschau hinterließ Horizon Zero Dawn bereits einen guten Eindruck. Im nachfolgenden Video kommentieren die Missions-Designer David Ford und Dennis Zoetebier ausführliche Spielszenen.Letztes aktuelles Video: Play with the Devs - Quest Playthrough