Horizon Zero Dawn: Hinter den Kulissen: Von einem Shooter zu einem Action-Rollenspiel, Storytelling und Heldin Aloy - 4Players.de

Guerrilla Games und Sony haben eine dreiteilige Hinter-den-Kulissen-Videoserie zu Horizon Zero Dawn veröffentlicht. In der Videoreihe sprechen die Entwickler über die Heldin Aloy, ihre Geschichte und die Hintergründe. Das erste Video beschäftigt sich mit dem Übergang vom Shooter-Genre (Killzone) zum Action-Rollenspiel. "In HZD [Horizon Zero Dawn] kreieren wir zum ersten Mal Quests, also mussten wir viel in Open-World-Technologie und -Engine investieren, aber auch ein Team zusammenstellen", so Hermen Hulst (Mitbegründer und Managing Director). "Wir brauchten ein Writing-Team, ein Quest-Design-Team ... für das Studio war das ein großer Schritt."Der zweite Clip dreht sich um das offene Weltdesign und die Erzählung der Geschichte in solch einer Welt. Guerrilla Games hat sich dafür neue Leute ins Boot geholt, die Geschichte erschaffen sollten. Angie Smets (Executive Producer) erinnert sich, dass das Studio "eine Menge an Quest-Designern angeheuert hat, viele davon Veteranen die bereits an Open-World-Titeln gearbeitet hatten." (...) "Der Hauptpfeiler, auf den sich HZD stützt, war bereits vorhanden", so John Gonzalez (Narrative Director). "Wir hatten eine üppige, blühende Natur. Wir hatten diese mechanischen Biester, die wie Robo-Dinosaurier wirken, und außerdem Menschen, die in einem primitiven, stammesartigen Zustand leben. Zu diesem Zeitpunkt war noch gar nicht geklärt, wie diese Elemente eigentlich in diese Welt gekommen sind."Beim dritten und letzten Video steht dann Hauptdarstellerin Aloy im Mittelpunkt des Geschehens und der Entwicklungsprozess hinter dieser Figur.Aloys Jagd (zur Vorschau ) wird am 1. März 2017 exklusiv auf PlayStation 4 beginnen und zudem von der erhöhten Leistungskraft der PS4 Pro Gebrauch machen ( Details ).